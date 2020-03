Chi è Dj Cellini, leader del ‘movimento dei balconi’ di Roma

Gli italiani affrontano la pandemia costretti in casa. Unico momento di sfogo collettivo, diventato popolarissimo (e imitato) in tutto il mondo è quando tutti escono e cantano la stessa canzone dal balcone. Un ‘movimento‘ quello dei balconi, che è diffuso in tutta Italia e che muta faccia e sonorità da regione a regione. Da città a città. Spontaneo, ma anche organizzato in alcuni casi.

E così a Roma, nel popoloso quartiere di Monteverde, un ragazzo ha iniziato a far ballare i romani ‘sparando’ musica dal suo balcone, anzi dal suo terrazzo. Ha creato anche una playlist e dalla sua pagina Facebook raccogliere consigli e richieste.

