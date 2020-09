Chi è Fabiola Gianotti, la super scienziata scelta da Papa Francesco

AGI – Tra un mese esatto compirà sessant’anni e dopo la nomina a direttrice generale dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (Cern), questa nuova nomina è per Fabiola Gianotti, l’ennesimo riconoscimento della sua grande capacità di scienziata.

La fisica nata a Roma e cresciuta a Milano è stata chiamata da Papa Francesco a far parte di una istituzione davvero molto importante che conta al suo interno diversi premi Nobel e scienziati di altissimo livello del calibro, solo per citarne alcuni di Steven Chu, che ha anche ricoperto il ruolo di Segretario per l’energia negli Stati Uniti, Carlo Rubbia,

