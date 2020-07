Chi è Federico Bonazzoli, il nuovo gioiello della Sampdoria che fa impazzire la Serie A

La Sampdoria ha un nuovo gioiello in casa. Federico Bonazzoli rappresenta un’autentica sorpresa del finale di stagione blucerchiato, la luce che ha permesso alla squadra di Claudio Ranieri di abbandonare il tunnel della retrocessione in Serie B da un’uscita secondaria. Chi avrebbe mai immaginato che il giovane di scuola Inter sarebbe riuscito a imporsi in Serie A, dopo un lungo girovagare per l’Italia (dal 2016 al 2019 ha vestito le maglie di Lanciano, Brescia, Spal e Padova)? “Era l’ora di… continua a leggere sul sito di riferimento