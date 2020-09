Chi è Francesco Oppini, presentazione del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

Francesco Oppini, è il figlio di Alba Parietti e dell’attore Franco Oppini. E’ nato il 6 Aprile del 1982 e a differenza dei genitori famosi, si tiene lontano dalle telecamere eccenzion fatta per il reality “la Fattoria” a cui ha partecipato nel 2004. Ultimamente collabora con tv di Urbano Cairo dove è telecronista di Diretta Stadio su 7Gold. In questo contesto commenta le partite della Juventus di cui è un grande tifoso. Con la partecipazione al GFVIP vorrebbe togliersi l’etichetta di “figlio di” e farsi conoscere per quello che è. Ci riuscirà? Ecco il Video Mediaset.

