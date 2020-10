Chi è il Garibaldi che ha in cura Trump (e non parla italiano)

AGI – C’è una nuova star tra gli americani in cerca di volti rassicuranti nella lotta al Covid ed è ancora un italoamericano: dopo Anthony Fauci, l’immunologo più ascoltato d’America, è la volta di Brian Garibaldi, 43 anni, pneumologo chiamato a far parte del team di medici che ha in cura Donald Trump.

Prima in modo defilato, poi intervenendo alla conferenza stampa per rassicurare gli americani, Garibaldi è uscito dalla penombra di una vita da studioso di primo livello per diventare il volto delle “buone notizie” su Trump. È stato lui ad annunciare, domenica, che il presidente stava “andando molto bene” e che “sarebbe stato dimesso presto”.

