Chi è il Gatto de Il Cantante Mascherato 2021? Sotto la maschera si nascondeva…

Il Cantante Mascherato 2021 è giunto alla semifinale. Una nuova doppia eliminazione durante la quarta puntata con il primo spareggio fra Gatto contro la Farfalla. Scopriamo come è andata la prima sfida – eliminazione.

Il Cantante Mascherato 2021, Gatto contro Farfalla

La semifinale de Il Cantante Mascherato 2021 ha visto le cinque maschere rimaste in gara scontrarsi sul palcoscenico. Le tre più votate passano automaticamente alla manche successiva, mentre le ultime due vanno allo spareggio.

La sfida – spareggio è tra il Gatto contro la Farfalla. Chi sarà la maschera eliminata? Prima di scoprire il risultato del televoto social Caterina Balivo dalla giuria precisa: “vorrei una donna in finale, quindi spero La Farfalla così scopriamo anche chi si nasconde dietro il gatto“.

Alla fine il pubblico social ha votato la Farfalla che passa automaticamente alla prossima manche, mentre il Gatto è eliminato. Chi si nasconde sotto la maschera del Gatto? I giurati giurati sono divisi: per alcuni è l’attore Sergio Assisi, mentre per altri è Rosalinda Celentano. C’è anche chi pensa che sotto la maschera ci sia Raimondo Todaro.

Sergio Assisi è il Gatto de Il cantante mascherato 2021

Sergio Assisi è il Gatto de Il cantante mascherato 2021. Il pubblico dei social ha preferito, quasi con un plebiscito di voti Orsetto, costringendo così la Tigre azzurra a togliersi la maschera. Al grido di giù la maschera la Tigre Azzurra svela la sua identità e sorprende tutti.

Facchinetti è basito. “Ma nemmeno io sapevo di essere io” dice l’attore riconosciuto da Caterina Balivo, Costantino della Gherardesca e Flavio Insinna.

Nessun indizio al caso: dal gubbino alla testa del gatto. “C’erano tutti gli indizi già dalla prima puntata solo Flavio Insinna li ha colti” – precisa l’attore che poi fa un ringraziamento- “al di là del ringraziare la produzione, Milly e tutti gli altri artisti. Perchè? In questo momento di mascherina che non si può più vedere il sorriso delle persone, il più grande regalo in questo momento è aver regalato qualche sorriso a qualche bambino ed adulto perchè gli artisti servono alla vita“.

