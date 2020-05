Uomo di Forza Italia, poi della Lega. Deputato e assessore regionale, parlamentare nazionale. Alessandro Pagano, da San Cataldo (Caltanissetta), il 61enne politico di lungo corso che ha bollato come “neo terrorista” la cooperante Silvia Romano, lo si vede spesso lancia in resta con in mano il vessillo di cattolico ultra-ortodosso che ha sempre rivendicato.

Dice di sè, prima di ogni cosa, di essere militante di un’associazione tradizionalista come Alleanza cattolica, ​che si propone “la propagazione positiva e apologetica, quindi anche polemica, e la realizzazione della dottrina sociale della Chiesa”, attraverso “un’azione che si situa nel campo dell’instaurazione cristiana dell’ordine temporale”.

L’articolo Chi è il leghista siciliano secondo il quale Silvia Romano è una terrorista proviene da Notiziedi.

