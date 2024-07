Chi è J.D. Vance, l’uomo scelto da Trump come suo numero due

BOLOGNA – Ha 39 anni, tre figli ed è un ex marine. Un tempo non aveva affatto parole tenere per Donald Trump, ma ora le cose sono cambiate, se è vero che l’ex presidente degli Stati Uniti lo ha presentato ieri ufficialmente agli americani come suo braccio destro e lanciato come vicepresidente della Casa bianca se dovesse essere rieletto.

Laureato a Yale ed esponente dell’ala dura del partito, James David Vance si è messo in luce per i toni particolarmente polemici e taglienti nei confronti di Joe Biden. Senatore dell’Ohio dal 2022, è molto conosciuto per essere l’autore del libro ‘Hillbilly Elegy’ (‘Elegia americana’), che nel 2016 lo ha reso un simbolo dell’American dream: nel romanzo ha infatti descritto una vita di riscatto, iniziata da una famiglia povera della classe operaia bianca. Il peso politico di Vance è ben emerso negli ultimi mesi, durante i quali ha (sorprendentemente) raccolto donazioni per decine di milioni di dollari nella Silicon Valley, solitamente spostata a sinistra. È sposato con Usha, anche lei laureata alla Yale Law School, e insieme hanno tre figli.

LEGGI ANCHE: Trump è ufficialmente il candidato repubblicano alla Casa Bianca, scelto il vice: J.D. Vance

LE PAROLE DI TRUMP SU VANCE

Così Trump ha motivato la scelta di Vance come suo vice: “Dopo lunghe deliberazioni e riflessioni, e considerando gli straordinari talenti di molti altri, ho deciso che la persona più adatta ad assumere la carica di vicepresidente degli Stati Uniti è il senatore J.D. Vance del grande Stato dell’Ohio. J.D. ha servito con onore il nostro Paese nel Corpo dei Marines, si è laureato in due anni alla Ohio State University, summa cum laude, e si è laureato alla Yale Law School, dove è stato redattore dello Yale Law Journal e presidente della Yale Law Veterans Association”, scrive Trump.

IL SUCCESSO DI ‘ELEGIA AMERICANA’

“Il libro di J.D., ‘Hillbilly Elegy’, – prosegue Trump- è diventato un grande bestseller e un film, poiché difendeva gli uomini e le donne laboriosi del nostro Paese. J.D. ha avuto una carriera imprenditoriale di grande successo nel campo della tecnologia e della finanza e ora, durante la campagna, si concentrerà fortemente sulle persone per cui ha combattuto così brillantemente, i lavoratori e gli agricoltori americani in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota e ben oltre”.

“Come Vicepresidente, JD Vance continuerà a combattere per la nostra Costituzione, a stare al fianco delle nostre truppe e farà tutto il possibile per aiutarmi a rendere l’America di nuovo grande. Congratulazioni al Senatore J.D. Vance, a sua moglie Usha, anche lei laureata alla Yale Law School, e ai loro tre splendidi bambini. MAGA2024!”.

Vance è stato eletto al Senato nel 2022 proprio grazie al sostegno di Trump. Lo aveva duramente criticato per anni, fino a decidere di fare dietrofront e ‘abbracciarlo’. Da quando è senatore, Vance è diventato uno degli alleati più fedeli di Trump e ne ha difeso le scelte politiche e anche i comportamenti.

L’articolo Chi è J.D. Vance, l’uomo scelto da Trump come suo numero due proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it