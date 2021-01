Chi è Jake Angeli, volto simbolo dell’assalto a Capitol Hill

AGI – Copricapo di cuoio con due corna, torso nudo a rivelare un corpo coperto di tatuaggi e la faccia dipinta con i colori della bandiera americana. Il volto simbolo della turba di estremisti che mercoledì ha preso d’assalto il Campidoglio è quello di Jake Angeli, trentaduenne italoamericano proveniente dall’Arizona già fattosi notare in passato in diverse manifestazioni pro Trump proprio in virtù del look inconfondibile.

Come molti altri tra i bizzarri personaggi che hanno profanato la casa della democrazia americana, Angeli era un seguace della teoria della cospirazione di QAnon. Con questo nickname, un anonimo utente dall’ottobre 2017,

