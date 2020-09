AGI – Si chiama Jane Fraser e sarà la prima donna a guidare una delle principali banche quotate a Wall Street. Dopo 16 anni di carriera in Citi, dove è entrata per occuparsi di client strategy nella divisione della banca di investimento, era stata nominata presidente lo scorso ottobre.

Jane Fraser è considerata un astro nascente a Wall Street: classe 1967, è comunque di casa alla Citigroup, visto che lì si è fatta le ossa lavorandoci da oltre 17 anni. Succede a Michail Corbat, che copriva quella carica dal 2012. Qualche tempo fa, era stata presa in considerazione come candidata per la posizione di Ceo dal Cda di Wells Fargo ma non ce la fece: la scelta ricadde all’epoca sull’ex responsabile di JPMorgan Charles Scharf.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Chi è Jane Fraser, la ceo di Citigroup che ha rotto il soffitto di cristallo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento