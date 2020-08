AGI – La novità, la favorita, ma non la sorpresa. Con la scelta di Kamala Harris come vice di Joe Biden in vista della corsa alle presidenziali di novembre, si compie l’atto politico più importante del candidato democratico. La Harris rappresenta già un primato: è la prima candidata afroamericana alla vicepresidenza nella storia degli Stati Uniti. Madre indiana, padre giamaicano, 55 anni, californiana, ex procuratore distrettuale a San Francisco, era la candidata nera più conosciuta dagli americani, tra le “finaliste” della selezione di Biden. Più famosa di Karen Bass, di Susan Rice, di Val Demings, nomi forti dei democratici ma non con un impatto mediatico a livello nazionale come lei,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Chi è Kamala Harris, scelta da Biden come sua vice proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento