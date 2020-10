(AGI) – Classe 1972, nata a New Orleans, in Louisiana, scuola cattolica femminile (la St. Mary’s Dominican High School), poi Rhodes College (massimo dei voti e lode, 1994) e Notre Dame University (summa cum laude, 1997), Amy Coney Barrett, scelta dal presidente Usa Donald Trump come nuovo giudice in quota Gop alla Corte Suprema e confermata dal Senato, ha svolto la pratica con due stelle del diritto americano: prima nel 1997-1998 come assistente del giudice Laurence Silberman (una figura molto importante del diritto e della politica degli Stati Uniti, insignito da Ronald Reagan nel 1984 della Presidential Medal of Freedom,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Chi è la giudice Barrett, la terza nomina di Trump alla Corte Suprema proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento