Chi è Lam Magok che ha denunciato la premier Meloni e due ministri

ROMA – “A Mittiga sono stato picchiato da Almasri e quando sono venuto a sapere che era stato arrestato a Torino, ho pensato che avrei trovato giustizia, ma ho avuto uno shock enorme quando gli è stato consentito di tornare in Libia”: aveva parlato così una settimana fa, a Montecitorio, di fronte a una platea di politici e giornalisti, Lam Magok Biel Ruei, l’uomo che ha portato la Corte penale internazionale a sganciare una ‘bomba’ sul governo italiano. È stato lui infatti, supportato dall’associazione Baobab Experience, impegnata sul fronte dei diritti dei migranti, e dal legale Francesco Romeo, a presentare denuncia alla Procura di Roma: lunedì scorso ha messo a disposizione dei magistrati un atto di nove pagine con una serie di allegati in cui, raccontando della sua vicenda, accusa il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Nordio e Piantedosi di “favoreggiamento”. Quella denuncia è poi stata passata dalla procura italiana nelle mani dei giudici dell’Aja.

Cittadino del Sud Sudan, 32 anni, Magok il 29 gennaio scorso era nella sala stampa della Camera come uno dei tre testimoni della rete ‘Refugees in Libya‘ chiamato a raccontare la propria ‘esperienza’ di reclusione e torture vissute nel penitenziario di Mittiga, dove era direttore proprio Osama Almasri Njeem, il generale libico al centro di una battaglia politica e giuridica che ha svalicato i confini nazionali. “La Libia è un inferno per i migranti e i rifugiati- aveva raccontato- muoiono tutti i giorni quelli che non riescono a mettersi in salvo”. Da Montecitorio, si era rivolto duramente anche a Giorgia Meloni: “Si è detta madre e cristiana- ha detto- Mi chiedo come possa una madre rendersi complice dei crimini di un assassino e torturatore come Osama Almasri”.

“IO VITTIMA DUE VOLTE PER COLPA DEL GOVERNO ITALIANO”

Nei giorni successivi ha poi motivato così l’iniziativa alla Procura contro il governo: “Io sono stato vittima e testimone di queste atrocità, orrori che ho già raccontato alla Corte penale internazionale, ma il Governo italiano mi ha reso vittima una seconda volta”, perché liberando Almasri “ha vanificato la possibilità di ottenere giustizia sia per tutte le persone, come me, sopravvissute alle sue violenze, sia per coloro che ha ucciso sia per coloro che continueranno a subire torture e abusi per sua mano o sotto il suo comando”. Una possibilità che invece era diventata concreta, grazie al mandato d’arresto della Corte penale internazionale “e che l’Italia mi ha sottratto”, ha aggiunto.

“ALMASRI MI PICCHIAVA CON UN BASTONE, UNA VOLTA MI HA PUNTATO UNA PISTOLA ALLA TESTA”

Nella interviste rilasciate in questi giorni ha descritto più in dettaglio quello che ha subito dal generale: la prima volta che lo ha visto è stato picchiato e colpito in testa con un bastone, senza motivo, insieme a un altro migrante. “Non ho mai visto Almasri uccidere qualcuno- ha raccontato- ma mi chiamavano per portare via i cadaveri dei miei compagni prigionieri dopo che li aveva uccisi”. E ancora: “Una volta mi ha puntato una pistola alla testa perché avevo tentato di fuggire”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it