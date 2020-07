Chi è l’attaccante più forte tra Lewandowski e Benzema?

I destini di Robert Lewandowski e Karim Benzema si sono sfiorati nell’estate 2014, quando il Real Madrid avrebbe voluto sfruttare le qualità del polacco come alternativa al francese, La trattativa non è andata in porto a seguito del netto rifiuto di Lewa, troppo consapevole dei propri mezzi per limitarsi a essere un’alternativa, un piano B. Osservando le carriere di entrambi i centravanti, è stato meglio così. Lewandowski ha continuato nel Bayern Monaco quanto fatto con il Borussia Dortmund,… continua a leggere sul sito di riferimento