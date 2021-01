Chi è Linda Taddei, la modella de la Pupa e il Secchione e Viceversa 2021?

Chi è Linda Taddei de la Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? I riflettori sono tutti puntati sulla bellissima Linda, una delle protagoniste della nuovissima edizione del programma cult condotto quest’anno da Andrea Pucci su Italia 1.

Linda Taddei da Miss Italia Universo a La Pupa e il Secchione 2021

Linda Taddei dopo il secondo posto al concorso di bellezza di Miss Italia Universo approda a La Pupa e Il Secchione e viceversa 2021. La bellissima modella, infatti, è una delle pupe protagoniste dell’edizione 2021 del programma di successo di Italia 1. Ma cerchiamo di conoscerla meglio.

Linda ha 20 anni e viene da Ferrara. Bella da togliere il fiato, la giovane pupa si descrive come un ragazza dal carattere dolce e sensibile e non nasconde di avere la lacrima facile. Non solo, Linda è una ragazza sicura di sé e consapevole della sua bellezza. Proprio per questo sin da ragazzina ha partecipato a vari concorsi di bellezza vincendo nel 2018 il titolo di Miss Mordano – Palio dei borghi. In realtà la sua bellezza e avvenenza sono andate ben oltre, visto che Linda ha partecipato al concorso di Miss Universo Italia 2019 classificandosi al secondo posto.

Linda Taddei, Instagram e curiosità

Non solo concorsi di bellezza nella vita di Linda Taddei che, dopo aver frequentato l’istituto alberghiero, si è iscritta all’Università dove studia Biotecnologie. Tra le sue passioni oltre alla moda ci sono anche lo sport e la fotografia e in passato è stata campionessa italiana di canoa kayak.

Contemporaneamente al percorso di studi, Linda ha deciso lavorare nel mondo della moda e del web. Influencer e testimonial, la giovane modella può vantare quasi 22mila follower sul suo profilo Instagram. Numeri destinati sicuramente ad aumentare con la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione 2021.

