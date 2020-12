Chi è Mario Ermito, il nuovo concorrente del GF Vip: età, altezza, fidanzata, Instagram

Chi è Mario Ermito, il nuovo concorrente del GF vip? Molti non lo ricorderanno ma Mario ha già partecipato al Grande Fratello nel 2011, rimanendo solo due settimane. La sua carriera poi si concentra sul cinema e la tv, prendendo parte a molte serie tv, di successo, Rai e Mediaset. Ha partecipando anche a Tale e Quale Show.

Mario Ermito, torna nella Casa del Grande Fratello dopo serie tv e Tale e Quale Show: chi è, età ed altezza

Mario è nato a Brindisi nel 1991 ha quindi 29 anni, lascia presto la sua Brindisi per trasferirsi a Milano all’età di 19 anni. Comincia a lavorare come modello, infatti è alto 1.88 e un viso straordinario, decisamente un bellissimo ragazzo. Nel 2011 partecipa al Grande Fratello, ma vi rimane solo 14 giorni. Da qui inizia la sua passione per la recitazione e così la sua carriera è costellata di partecipazioni a varie serie tv di successo, Rai ma anche Mediaset, targate Ares – la stessa casa di produzione – accusata da Adua del Vesco, ora Rosalinda Cannavò.

Chissà se anche l’attore sarà della stessa opinione della De Vesco, che ha asserito che la Ares, era come una setta e il produttore Alberto Tarallo era un mostro. A dire il vero, Tarallo è stato difeso da molti attori che hanno lavorato con lui, da Francesco Testi a Manuela Arcuri. Si aggiungeranno tasselli interessanti alla vicenda!?

Mario ha preso parte alle fiction: “Il peccato e la vergogna”, “L’onore e il rispetto”, “Il bello delle donne” e “Don Matteo”. Nel 2018 ha partecipato come concorrente al programma di Rai 1 “Tale e quale show” durante il quale ha dimostrato anche di saper cantare molto bene. Questo è il suo profilo Instagram.

Mario Ermito: Vita privata e profilo Instagram

Mario Ermito ha avuto parecchie relazioni, tra queste ricordiamo l’ex Miss Italia Francesca Testasecca, storia durata quasi tre anni. Dal 2019, è fidanzato con la truccatrice Valentina Paolillo con la quale ha trascorso la quarantena lo scorso marzo. Ma le ultime news lo danno come single, anzi lo dice proprio lui nel Video di presentazione del Grande Fratello Vip.

Ecco Il Video Mediaset del suo ingresso in Casa.

