Chi è Mattia Garufi, modello e PR de La Pupa, il Secchione e Viceversa 2021?

Chi è Mattia Garufi de la Pupa, il Secchione e… Viceversa? Scopriamo qualcosa su di lui, dall’età, al suo lavoro, al profilo Instagram, ai suoi interessi e la vita privata.

Chi è Mattia Garufi, modello de La Pupa e il Secchione e Viceversa?

Mattia è un ex pugile. È cresciuto sulla strada e il suo carattere può sembrare a volte aggressivo, ma è un ragazzo molto determinato che oggi ha una sola priorità: lo sport. Si sente un guerriero, dice di amare tutte le donne, e che questo amore è corrisposto. Il suo miglior amico è il papà, con cui vive e con il quale ha un rapporto bellissimo. Mattia Garufi è attualmente un modello e un PR, è uno dei Pupi del reality di Italia 1.

Mattia Garufi: età, segno zodiacale e instagram

Mattia Garufi, è nato il 15 maggio 1996 ha, quindi 24 anni. E’ del segno zodiacale del Toro e il suo profilo Instagram Ufficiale è: @mattiagarufi

Mattia Garufi arriva da Milano ed è un ex pugile, ha un tatuaggio sul braccio e la sua priorità è lo sport, in particolare di Arti Marziali Miste e Boxe. E’ legatissimo al padre con cui ha un bellissimo rapporto e con il fratello

Mattia Garufi non è nuovo alle esperienze televisive: nel 2020 ha partecipato al programma di MTV Ex On The Beach, insieme all’ex fidanzata Letizia. Attualmente lavora in una pasticceria a Milano.

Ama le donne, ma ha un difetto, le ama tutte. Nel senso che è innamorato del mondo femminile e difficilmente riesce a stare con una soltanto. Dopo essersi fatto conoscere partecipando a Ex On The Beach, ha deciso di partecipare a La Pupa, il Secchione e… Viceversa per arricchire la sua esperienza in tv e conoscere anche un’ altra tipologia di ragazze, le secchione.

Mattia ha raccontato di avere un rapporto unico e bellissimo con il padre a cui è molto legato e che lui considera il suo migliore amico. Fisico scolpito, sorriso accattivante e muscoli in bella mostra.

