Chi è Olly, il rapper (e rugbista) dalla faccia pulita che ha vinto Sanremo 2025

BOLOGNA – Ventitre anni, genovese, rugbista, il cantante e rapper Olly (vero nome Federico Olivieri) ha vinto il 75esimo Festival di Sanremo. E nessuno se lo aspettava davvero. Era balzato primo su Spotify, nel secondo giorno di festival, con una scalata velocissima (dalla 62esima alla prima posizione), è vero. E tra i giovani e sui social andava fortissimo. Ma poi alla fine nessuno ci credeva davvero, gli esperti si erano immaginati che a ritirare quel premio così ambito sarebbe stato qualcun altro. Giorgia in primis, commossa fino alla lacrime per l’esclusione dalla rosa dei finalisti e riempita di applausi dalla platea (che ha strafischiato la classifica e urlato il suo nome). Oppure da Lucio Corsi, il cantautore fiabesco che ha incantato l’Ariston con la sua delicatezza e una canzone perfetta. E invece alla fine Sanremo lo ha vinto lui, Olly, con “Balorda nostalgia”. Non era entrato nella top five della prima serata di festival, ma nella successiva sì. I segnali, volendo, c’erano. Le sue prime parole, piuttosto confuse, sono state queste: “Non so cosa dire, sembro preso male ma sono molto contento. Ciao ma’, ciao pa’, è assurdo ma è successo”. Senza dimenticare i complimenti per Lucio Corsi, che è al suo fianco ed è arrivato secondo: “Lucio sei un cantautore potentissimo”.

NEL 2023 ERA IN GARA CON ‘POLVERE’

Non era la prima volta che Olly calcava il palco dell’Ariston: nel 2023 era stato in gara con “Polvere” dopo essere stato selezionato tra i primi otto finalisti di Sanremo Giovani da Amadeus con il brano ‘L’anima balla’. Partecipa così alla 73° edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Polvere’. Nella serata delle cover, ha cantato “Il pescatore” di Fabrizio De André insieme a Goran Bregovic e la sua Wedding & Funeral Band. Una scelta fine e particolare, un omaggio alla sua città, Genova, a cui è molto legato: ”La mia città, a livello artistico, dà tantissimo, ogni angolo e ogni vicolo ha qualcosa da raccontare ed è per questo che mi impegno a creare un domani qualcosa che possa essere utile alla mia città”.

GENOVA, IL RUGBY, LA MUSICA

Da piccolo sognava di fare l’attore, ma anche il rugbista, uno sport che ha svolto per 12 anni (non per niente è alto 1.95). Ha studiato al Conservatorio e scritto la sua prima canzone nel 2016 a 15 anni. Per lui il momento di svolta è arrivato nel 2022, quando il suo singolo ‘Un’altra volta’ è diventato velocemente virale su TikTok superando i 5 milioni di stream su Spotify. Quell’anno porta ‘L’anima balla’ a Sanremo Giovani, con un look molto diverso da ora. Tra le collaborazioni importanti ci sono quella con Angelina Mango ( ‘Per due come noi’, doppio platino) e quella con Emma Marrone nella hit estiva ‘Ho voglia di te’.

‘TUTTA VITA’ E IL TOUR SOLD UT

“L’ultimo album di Olly, “Tutta vita”, è certificato disco d’or:, ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia, e lì è rimasto per due settimane e stabilizzandosi in tra le prime cinque. Al momento il cantante è impegnato nel tour “Lo rifarò, lo rifaremo tour 2024 – 2025” : tutte le 26 date sono sold out.

