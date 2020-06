Chi è Perr Schuurs, l’erede di de Ligt che ha stregato il Milan

Le richieste esose di ingaggio da parte di Tanguy Kouassi hanno spinto il Milan a cercare nuove soluzioni per la difesa. L’ultimo nome arriva direttamente dall’Olanda: stiamo parlando di Perr Schuurs, centrale classe ’99 di proprietà dell’Ajax la cui valutazione si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Considerato in patria l’erede naturale di Matthijs de Ligt, il giovanissimo Schuurs si è trasferito ad Amsterdam nell’estate 2018, lasciando così il Fortuna Sittard. In pochissimo tempo, grazie… continua a leggere sul sito di riferimento