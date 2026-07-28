Chi è Raffaella Griggi, in pole per la conduzione di ‘Chi l’ha visto?’

(Adnkronos) – Il nome che circola con maggiore insistenza per la successione di Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto? è quello di Raffaella Griggi, giornalista genovese, classe 1973, da anni parte della squadra del programma di Rai 3. Secondo rumors insistenti, pubblicati da Today, il suo nome si sarebbe imposto sugli altri nella rosa dei candidati interni, presi in esame per garantire continuità stilistica al format e una conoscenza della complicata macchina del programma tra dirette, inchieste, segnalazioni e rapporti con parenti e affini delle persone scomparse.

La rosa finale – anticipata dall’Adnkronos la scorsa settimana – comprendeva quattro nomi: Francesco Paolo Del Re, Chiara Cazzaniga, Veronica Briganti e, appunto, Raffaella Griggi. Ma ad alimentare le voci su una scelta caduta su quest’ultima sarebbe stata anche la recente trasferta romana della giornalista che vive a Genova. Ma chi è Raffaella Griggi?



Grande sportiva, con un passato da pallavolista (ha giocato anche in serie B), appassionata di sci e grande tifosa della Sampdoria, la giornalista ha iniziato il suo percorso nella carta stampata, tra sport e cronaca, lavorando per anni nell’edizione ligure di Repubblica. Parallelamente collabora con diverse emittenti televisive private, come Primocanale e Telenord, affinando un profilo da cronista versatile. Il 2001 segna un passaggio cruciale: la copertura del G8 di Genova, evento complesso e drammatico che la porta a confrontarsi con una delle pagine più difficili della storia recente italiana.

Da lì, il salto verso le reti nazionali: prima Sky Tg24 nel 2008, poi il 2010 al TgLa7 di Enrico Mentana, poi una parentesi a Mediaset e dal 2011 ‘La vita in diretta’ e poi ‘UnoMattina’ su Rai1. In quegli anni, Griggi ha sempre mantenuto un profilo di freelance, collaborando per alcune stagioni anche con ‘Il Messaggero’.

Infine, l’approdo a ‘Chi l’ha visto?’, nel 2017, segna la svolta. Griggi gira in lungo e in largo l’Italia firmando numerosi servizi su vicende complesse, spesso legate alla cronaca nera, e portando a casa diversi scoop: dall’intervista a Salvatore Parolisi fuori dal carcere, alle interviste agli amanti diabolici, dall’omicidio di Giulia Cecchettin alla scomparsa di Tatiana Tramacere, la ragazza creduta scomparsa e invece ritrovata nella mansarda di un amico. Così, in circa 9 anni, il pubblico della trasmissione ha imparato a riconoscerla e a seguirla: la sua presenza sul campo, il tono misurato, la cura nel racconto delle storie l’hanno resa una figura autorevole e credibile.