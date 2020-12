Chi è Sonia Lorenzini, nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020? Il suo ingresso in Casa | Video Mediaset

Chi è Sonia Lorenzini? Nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020? Stasera venerdì 11 dicembre, nuovi ingressi, tra questi Sonia Lorenzini. Modella e influencer italiana, conosciuta al grande pubblico per aver partecipato al dating show di Maria de Filippi Uomini e Donne, in qualità di tronista. Ha da poco chiuso una convivenza con l’ex fidanzato Federico Piccinato e stasera entra ufficialmente come concorrente nel reality di canale 5.

Sonia Lorenzini entra nella Casa come nuovo concorrente. Ad accoglierla ci sono Cristiano Malgioglio e Tommaso Zorzi, con il quale ha un conto in sospeso e con cui c’è un breve alterco. Ecco il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento