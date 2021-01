Chi è Stephanie Bellarte, la Miss Intercontinental de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021?

Chi è Stephanie Bellarte, la Miss Intercontinental che a soli diciannove anni, da Pavia è volata a Roma, per rivestire il ruolo di Pupa ne La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? Scopriamo insieme qualche news in più sulla bellissima ragazza che ha scelto di prendere parte al programma di Italia 1 condotto da Andrea Pucci e Francesca Cipriani ed in onda ogni giovedì in prima serata.

Chi è Stephanie Bellarte? Età, lavoro e sogni nel cassetto

Chi è Stephanie Bellarte? La bellissima e giovanissima modella ed ex Miss è nata in provincia di Pavia, più precisamente a Beregaurdo. La diciannovenne non fa parte del mondo dello spettacolo e quella a La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021, a quanto pare, sarà la sua prima esperienza televisiva.

Per ora non si può nemmeno definirla influencer in quanti i follower su Instagram sono relativamente pochi. Nonostante ciò la diciannovenne è pronta a rapire i cuori dei telespettatori e degli utenti e a farsi strada nel mondo dei social e dello spettacolo.

Cosa sappiamo di lei? Ha frequentato il liceo artistico della sua città e ha coltivato la sua passione per la moda. Dopo aver conseguito la maturità ha deciso di tuffarsi nel mondo del lavoro per mettersi subito alla prova e cercare di raggiungere i suoi obiettivi.

Nel 2017 è stata ufficialmente nominata Miss Intercontinental. Nel 2018, invece, ha partecipato ad un altro concorso di bellezza, ovvero Miss Mondo Italia.

Nella scheda del programma di Italia 1 si è descritta come una ragazza determinata, competitiva e pronta alla guerra con chi solo osa metterle i bastoni tra le ruote. La sua bellezza è la sua arma vincente.

Instagram e le foto che lasciano tutti a bocca aperta

Su Instagram la bellissima Miss ha postato numerosi scatti anche molto audaci. Sull’account si possono scorgere diverse foto. Alcune raccontano la sua esperienza da Miss.

La vediamo anche posare con bellissimi abiti per marchi noti e prendere parte a numerosi eventi. Oltre a questo? Beh, che dire. Non mancano, soprattutto nell’ultimo periodo, scatti più bollenti in cui Stephanie mostra le sue curve ai follower lasciando tutti senza fiato.

