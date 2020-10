Chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera, 26 ottobre: nessuna eliminazione e nuovi ingressi rimandati

Chi è uscito ieri sera, lunedì 26 ottobre 2020, dalla casa del Grande Fratello Vip? Tutto rimandato, sia per quanto riguarda l’uscita dalla casa di uno dei concorrenti in nomination sia per i nuovi ingressi, visto che si sospetta un caso covid tra essi. L’eliminazione, quindi, verrà decretata durante la prossima puntata. E’ la prima volta in 20 anni che una nomination dura per due puntate. Il Grande Fratello – durante la puntata – ha tenuto in tensione tutti i nominati facendo credere loro che ci sarebbero state le eliminazioni. I video da Mediaset Play con i momenti delle “finte” eliminazioni.

