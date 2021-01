Chi è uscito ieri sera, venerdì 29 Gennaio 2021 dalla Casa del Grande Fratello Vip? In realtà non è uscito nessuno perchè non c’è stata nessuna eliminazione. Infatti al televoto c’erano Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, ma concorrevano per la Finale. A superare il televoto è Pierpaolo Pretelli che con una percentuale del 56,1% batte Andrea Zelletta che arriva al 43,9 % delle preferenze. Ecco il Video Mediaset.

