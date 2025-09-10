mercoledì, 10 Settembre , 25

Charlie Kirk ucciso, Meloni: “Ferita profonda per la democrazia”

(Adnkronos) - "Sconvolge la notizia dell’uccisione di Charlie...

Kirk ucciso, il mistero dei tweet sospetti: “Alla Utah University succederà qualcosa di grosso”

(Adnkronos) - Nella vicenda dell'uccisione di Charlie Kirk...

Spari alla Utah University, morto l’attivista conservatore Charlie Kirk

(Adnkronos) - E' morto Charlie Kirk, fondatore dell'organizzazione...

Chi è Charlie Kirk, l’attivista di destra ferito alla Utah University

(Adnkronos) - Charlie Kirk, ferito oggi durante un...
chi-era-charlie-kirk,-l’attivista-conservatore-ucciso-alla-utah-university
Chi era Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso alla Utah University

Chi era Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso alla Utah University

DALL'ITALIA E DAL MONDOChi era Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso alla Utah University
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Charlie Kirk, ferito a morte oggi durante un comizio alla Utah University, era uno dei più influenti conservatori negli Stati Uniti. Definirlo un agitatore sarebbe un eufemismo, scrive la Bbc: era un convinto sostenitore di Trump che si è costruito un vasto pubblico attraverso la sua organizzazione Turning Point, presente in centinaia di campus universitari in tutto il Paese. Kirk e il suo gruppo di giovani conservatori attivissimi sui social media e i podcast, e la sua capacità di attrarre folle gli ha permesso di svolgere un ruolo chiave nel movimento Maga di Donald Trump. 

Durante le elezioni presidenziali dell’anno scorso, Turning Point ha investito denaro e persone negli Stati indecisi. Ha parlato alle convention repubblicane e l’anno scorso Donald Trump ha ricambiato il favore tenendo un grande discorso alla conferenza Turning Point in Arizona. 

La religione cristiana evangelica di Kirk e la sua famiglia (era sposato con un’ex Miss Arizona, dalla quale ha avuto due figli) erano al centro della sua politica. Il fondatore di Turning Point era considerato sia come il futuro dell’attivismo conservatore sia come una figura fortemente polarizzante. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.