AGI – Voci concitate, urla in sottofondo e una pistola puntata ad altezza uomo che spara e colpisce in pieno petto una donna. Sono le immagini rilanciate da un video postato su Twitter che mostra la sequenza del ferimento mortale di una manifestante, la 35enne Ashli Babbitt, colpita da un proiettile sparato da un agente della Capitol Police nei disordini scoppiati dopo l’irruzione dei sostenitori di Donald Trump a Capitol Hill. L’obiettivo inquadra una porta chiusa con il vetro spaccato, bloccata da sedie usate come barricata per impedire ai rivoltosi di avanzare lungo il corridoio. Sulla sinistra, quasi nascosta dietro un angolo,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Chi era la donna uccisa mentre dava l’assalto al Congresso proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento