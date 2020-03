Chi era Marcello Natali, il medico di Codogno ucciso dal virus

“Ci fa capire come in questo momento chiunque di noi possa essere colpito, come anche una persona sana e in salute a noi vicina possa scomparire”: così all’AGI il sindaco di San Giorgio di Piano,nel Bolognese, Paolo Crescimbeni, uno degli amici di infanzia di Marcello Natali, 57 anni, segretario della Federazione italiana dei medici di famiglia di Lodi.

Marcello è morto mercoledì, aveva contratto il coronavirus con tutta probabilità visitando: era medico di famiglia a Codogno, ma era nato e cresciuto qui, a San Giorgio, dove il papà Mario ero uno dei medici storici del ‘paese’, oggi 9000 abitanti a circa 25 chilometri da Medicina,

