Chi era Ruth Bader Ginsburg, giudice liberal e icona pop

AGI – Giudice liberal e icona pop. Ruth Bader Ginsburg, seconda donna della storia americana a far parte del massimo organo giudiziario (dopo Sandra Day O’Connor) è morta all’età di 87 anni, per complicazioni legate al cancro al pancreas. Paladina dei diritti e della lotta per la parità di genere era stata nominata da Bill Clinton nel 1993.

Il presidente Donald Trump l’ha definita “un titano della Legge”, ordinando le bandiere a mezz’asta alla Casa Bianca. Si è spenta circondata dai familiari nella sua abitazione di Washington.

Pochi giorni prima di morire aveva dettato il suo testamento politico alla nipote Clara Spera: “”Il mio più fervente desiderio è di non venire sostituita fino a quando non si sarà insediato il nuovo presidente”.

