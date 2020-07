Chi ha stupito e chi ha deluso dopo la ripresa della Serie A

La Serie A è ricominciata a ritmo frenetico la cavalcata verso la sua conclusione, messa a serio rischio dall’emergenza Coronavirus. La pausa forzata di tre mesi ha sovvertito i pronostici della classifica: le prime giornate dopo il lockdown hanno regalato prestazioni e risultati inaspettati, sia tra i club che si contendono un posto in Europa sia tra quelli che invece lottano per la permanenza in Serie A. Chi è andato oltre le aspettative Impossibile non cominciare dall’Atalanta, che non ha… continua a leggere sul sito di riferimento