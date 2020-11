Chi ha vinto a Pinellas, la contea chiave della Florida

AGI – Per sapere chi vince le elezioni presidenziali il 3 novembre bisogna guardare i risultati di una sola contea in tutti gli Stati Uniti: Pinellas, Florida. Qui gli elettori dal 1980 hanno sempre scelto il cavallo vincente. Con una sola eccezione (ma neanche troppo eccezione, visto come andò la faccenda) il voto del 2000, quando scelse Al Gore (in realtà vincente fino all’ultimo) e non George W. Bush (che brindò dopo l’intervento della Corte Suprema).

Ebbene i primi seggi in Florida hanno chiuso, e Joe Biden sembra essersi aggiudicato la contea di Pinellas dove Donald Trump ebbe la meglio per un solo punto nel 2016.

