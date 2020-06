Chi ha vinto Amici Speciali? Il vincitore è Irama che condivide la vittoria con Michele Bravi | Video Witty Tv

Alla fine dopo quattro puntate e dopo averci regalato emozioni è lui, Irama che alza in alto la coppa del vincitore di Amici Speciali 2020, in collaborazione con Tim per l’Italia. Una coppa simbolica perchè chiaramente l’intento dello show era trascorrere delle serate all’insegna della buona musica e del ballo con l’obiettivo di aiutare la Protezione Civile a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Irama condivide la vittoria con Michele Bravi! Ecco il Video Witty Tv.

