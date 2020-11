Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2020: i vincitori sono la coppia formata da Gilles Rocca e Lucrezia Lando

Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2020 di Milly Carlucci. La coppia ha vinto l’ultima sfida finale contro Paolo Conticini e Veera Kinnunen che si sono classificati al secondo posto. Terza classificata Alessandra Mussolini che questa sera ha ballato con Samuel Peron dopo la défaillance di Maykel Fonts risultato positivo al Coronavirus.

Ballando con le Stelle 2020, Gilles Rocca è il vincitore

La finale di Ballando con le Stelle 2020 ha il suo vincitore. Si tratta di Gilles Rocca che ha vinto con il 58% di preferenze su Paolo Conticini con il 42% di voti. Una sfida che ha visto le due coppie finaliste confrontarsi su diverse prove di ballo durante il “ring finale”.

Poi la proclamazione del vincitore della quindicesima edizione del dance show di successo di Rai1 che commenta emozionato: “sono felice, sono grato a te. E’ stato meraviglioso“. Rocca.

Ballando con le Stelle stasera, il racconto della finale

Una lunga finale che ha visto dopo l’eliminazione di Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, le sei coppie rimaste in gara scontrarsi in un duello. Alessandra Mussolini, grazie ai 10 punti del tesoretto della giuria del popolo, si è classificata al primo posto potendo scegliere il concorrente con cui scontrarsi e la sua scelta è ricaduta su Costantino della Gherardesca. Una sfida che si è conclusa con la vittoria della politica con il 60% dei voti.

Poi è stata la volta della coppia di Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina con King Toretto che ha scelto di sfidare l’amico Gilles Rocca in coppia con Lucrezia Lando. Una sfida da finale, come hanno più volte sottolineato i giurati, che si è conclusa con la vittoria di Gilles Rocca per il 54% di preferenze contro il 46% di Scardina.

Ultima sfida a due fra Paolo Conticini e Veera Kinnunen contro Elisa Isoardi con Raimondo Todaro. Nonostante il supporto del pubblico social, il voto della giuria di Ballando composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto è andato a favore di Paolo Conticini cambiando le sorti, visto che a passare il turno è stato proprio l’attore.

Tra gli altri momenti della serata segnaliamo: il premio speciale della giuria consegnato da Carolyn Smith a Daniele Scardina e il premio emozionale della giuria popolare “Paolo Rossi” assegnato a Daniele Scardina che fa il bis! Infine ballerina per una notte Carolyn Smith che è tornata in pista a Ballando a pochi giorni dal suo 60esimo compleanno.

Sul finale le parole di Milly Carlucci che, nonostante tutto e tutti, nonostante il periodo storico che stiamo vivendo per via della pandemia da Coronavirus, è riuscita ad arrivare alla puntata finale del dance show precisando:

fare una puntata in più non è una vanità, ma perchè questo è un lavoro. Essere qui è un privilegio perchè almeno noi lavoriamo, ma ogni giorno quando noi ci incontravamo dietro le mascherine ci chiedevamo ‘ce la faremo?’. Ci siamo riusciti.

Ballando con le Stelle 2020, la classifica finale

La classifica finale di Ballando con le Stelle 2020 ha visto Gilles Rocca e Lucrezia Lando classificarsi al primo posto seguiti da Paolo Conticini e Veera Kinnunen al secondo posto e Alessandra Mussolini e Samuel Peron al terzo.

Quarti classificati a pari merito : Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina, Elisa Isoardi con Raimondo Todaro, Costantino della Gherardesca con Sara Di Vaira.

