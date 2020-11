Chi ha vinto la seconda puntata del Torneo di Tale e Quale Show 2020? Ecco vincitore e classifica

Chi ha vinto la seconda puntata del Torneo di Tale e Quale Show 2020? Si è da poco conclusa la seconda diretta del varietà campione d’ascolti del venerdì sera di Raiuno che questa settimana ha dovuto fare a meno del padrone di casa Carlo Conti. Il conduttore, infatti, non ha potuto condurre nemmeno da casa visto che questa mattina è stato ricoverato all’Ospedale Careggi di Firenze per delle complicazioni legate al Coronavirus.

La seconda puntata del Torneo di Tale e Quale Show 2020 è stata vinta da Barbara Cola che ha conquistato la giuria con la sua straordinaria interpretazione di Anastacia. La sua “I’m Outta Love” è stata una bomba e ha permesso alla cantante di scalare la classifica. Al secondo posto Virginio che si è calato nei panni di Franco Simone, mentre sul podio si è piazzata Lidia Schillaci nei panni di Antonella Ruggiero. Solo nono Pago che durante la prima puntata aveva conquistato tutti classificandosi al primo posto con la sua imitazione di Ricky Martin.

Ecco la classifica parziale alla fine della seconda puntata:

Barbara Cola con 65 punti Virginio con 59 punti Lidia Schillaci con 56 punti Jessica Morlacchi con 54 punti Sergio Muniz con 50 punti Agostina Penna con 49 punti Giulia Sol con 42 punti Carolina Rey con 33 punti Pago con 32 punti Francesco Monte con 30 punti

Carlo Conti assente per il Covid chiama dall’Ospedale

Durante la seconda puntata di Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo, Carlo Conti ha fatto una sorpresa ai suoi amici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello “promossi” a conduttori, ma anche al pubblico da casa. Il conduttore ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni di salute dopo che è stato ricoverato all’Ospedale Careggi di Firenze per delle complicanze legate al Covid-19.

“È stata una settimana particolare, non ce la faccio a essere lì con voi ma vi voglio salutare e ringraziare per il supporto” ha detto Conti. Intanto dallo studio il quarto giudice Enrico Brignano ha chiesto: “senti Carlo, ma sei con il pigiama nel corridoio? Dove la stai facendo questa telefonata? Perché lì staranno dormendo tutti a quest’ora…“.

Conti con il suo solito piglio ironico ha replicato: “si sono qui, vi sto vedendo grazie a Raiplay, sarà una grande puntata”. Non solo il conduttore ha colto l’occasione per ricordare il grande Gigi Proietti e ha ricordato la campagna AIRC per la ricerca contro il cancro. Sul finale poi la promessa di tornare presto sul palco: “spero di stare bene, di passare una buona settimana, di divertirmi con voi questa sera e di tornare con voi presto, per essere la prossima settimana di nuovo tutti insieme, a riabbracciarci“. Che dire Carlo Conti si conferma un professionista di altissimo livello sempre attento al suo pubblico e ai colleghi.

