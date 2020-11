Chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo? Vincitore e classifica finale

Chi ha vinto la terza puntata del Torneo di Tale e Quale Show 2020? Si è da poco conclusa la terza diretta del varietà campione d’ascolti del venerdì sera di Raiuno che ha visto tornare in video Carlo Conti. Dopo l’assenza della scorsa settimana per un ricovero all’Ospedale Careggi di Firenze per complicazioni legate al Coronavirus, Conti è tornato a condurre la puntata in collegamento da casa. Una bellissima notizia per il pubblico di Tale e Quale, ma anche per i giurati.

Tale e Quale Show Il Torneo: il vincitore di stasera, venerdì 13 novembre 2020

La terza puntata del Torneo di Tale e Quale Show 2020 è stata vinta da Lidia Schillaci che ha imitato Beyoncé. Una prova non facile per la cantante e corista che ha dovuto calarsi nei panni della superstar americana confrontandosi con un brano difficilissimo come “Listen“. Una prova superata a pieni voti visto che la Schillaci ha vinto la puntata con 70 voti.

Ecco la classifica parziale alla fine della terza puntata del Tornero del varietà:

Lidia Schillaci con 70 punti Virginio con 59 punti Agostino Penna con 55 punti Pago con 52 punti Francesco Monte e Sergio Muniz a pari merito con 47 punti Giulia Sol con 43 punti Jessica Morlacchi con 38 punti Barbara Cola con 30 punti Carolina Rey con 29 punti

Tra i momenti della terza serata il ritorno di Carlo Conti.

Carlo Conti, come sta oggi? Le parole a Tale e Quale Show

Il conduttore, dopo la pausa forzata della scorsa settimana, è tornato alla conduzione del varietà, ma in collegamento da casa visto che è ancora positivo al Coronavirus. “Non scendo le scale e non esco dall’ascensore però ci sono. Eccoci qua, sono tornato!” – ha detto Conti che da casa ha dato il via alla terza puntata.

Prima di cominciare però Carlo Conti ci ha tenuto a fare una precisazione parlando proprio di Covid: “è stato un periodo un po’ difficile e voglio ringraziare tutti voi dell’affetto. Il mio primo pensiero va a tutti coloro che sono negli ospedali che stanno combattendo questo virus, ai malati ma soprattutto ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari e a tutti i volontari che lavorano ogni giorno per combattere questo virus”. Sul finale poi Conti ha sottolineato: “vi dico, non è una stupidaggine, non è come si dice in toscano una ‘bischerata’. È un virus subdolo che arriva quando meno te lo aspetti e si insinua in te”.

