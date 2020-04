Chi ha vinto Pechino Express 2020: la coppia vincitrice è Le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni

Nicole Rossi e Jennifer Poni per la squadra de “Le Collegiali” sono le vincitrici di Pechino Express 2020. Le due hanno battuto nello scontro finale la coppia Wedding Planner Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi, tra i favoriti alla vittoria.

Pechino Express 2020 vincitore: trionfano Le Collegiali

Le Collegiali vincono a sorpresa l’ottava edizione di Pechino Express 2020, l’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca e trasmesso su Rai2. “Complimenti, siete i vincitori” sono le parole con cui Costantino Della Gherardesca annuncia la vittoria di Nicole Rossi e Jennifer Poni della squadra de Le Collegiali. Una lunga finale che ha visto i finalisti percorrere gli ultimi 84 km che dividono Suwon da Seoul.

Dopo un viaggio lungo 7000 km, dopo aver attraversato l’estate, la primavera e l’inverno e aver viaggiato in Thailandia, Cina e Corea del Sud, le tre coppie finaliste hanno affrontato le ultime missioni. A trionfare è stata la coppia delle giovanissime ragazze che si sono fatte conoscere dal pubblico durante la terza edizione de Il Collegio. Al secondo posto si sono classificati i Wedding Planner Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi, mentre al terzo posto le top Ema Kovac e Dayane Mello che, una volta eliminate dal gioco, hanno detto: “siamo fiere di noi”.

Chi sono “Le Collegiali” Nicole Rossi e Jennifer Poni vincitrici di Pechino Express

Ma chi sono Nicole Rossi e Jennifer Poni Le Collegiali? Le vincitrici di Pechino Express 8 sono famose per aver partecipato alla terza stagione de Il Collegio, il reality show di successo trasmesso su Raidue. Nicole ha 18 anni e vive a Roma, mentre Jennifer ne ha sempre 18, ma è di Bergamo.

Nicole è una giovane ragazza sognatrice, ma anche sensibile e non ha mai nascosto di sentirsi una leader, mentre Jennifer si è descritta come una ragazza impulsiva, diretta e spontanea. Una vittoria davvero sorprendente che non ha convinto il pubblico dei social visto che su Twitter in tanti sono delusi dal risultato. “Sono fierissima di te e Caro, alla faccia di tutti quelli che hanno sempre avuto pregiudizi nei vostri confronti, siete delle persone stupende, #pechinoexpress ha veramente tirato fuori il meglio di voi” scrive una utente rivolgendosi a Enzo Miccio dei Weeding Planner, mentre un altro scrive “Oltre al coronavirus anche questa disfatta. Urlando sempre nel cuore Enzo e Carolina i migliori di #pechinoexpress”.

