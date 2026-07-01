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‘Chi l’ha visto?’, l’addio di Federica Sciarelli: “Questi 22 anni una bellissima passeggiata”
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‘Chi l’ha visto?’, l’addio di Federica Sciarelli: “Questi 22 anni una bellissima passeggiata”

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(Adnkronos) – “Per me questi 22 anni sono stati una passeggiata, una bellissima passeggiata. Io ringrazio il Tg3 che mi ha formato, Rai3 che mi ha accolto. E devo ringraziare la mia bellissiama squadra, tutti quanti lì uno accanto all’altro e c’è anche il nostro direttore Paolo Corsini. Vorrei ringraziare voi familiari perché vi siete affidati, vi siete fidati di noi. E grazie ai nostri telespettatori che hanno aiutato chi ha chiesto aiuto. Abbraccio tutti e tutte”. Con queste parole Federica Sciarelli si è congedata dal pubblico di ‘Chi l’ha visto?’, chiudendo un capitolo lungo 22 anni alla guida del programma simbolo di Rai3. 

L’emozione della conduttrice è stata palpabile sin dai primi istanti della sua ultima puntata. “Grazie a voi, vi sto leggendo tutti e mi raccontate anche le vostre cose private. Una comunità bellissima che non deve andare dispersa. Parleremo dopo, adesso iniziamo con un’emergenza”, sono state la parole in apertura di trasmissione. 

Nella puntata dell’1 luglio anche Gildo e Filomena, fratello e mamma di Elisa Claps, con cui Sciarelli iniziò la sua prima puntata, nel 2004. Proprio la signora Filomena ha regalato alla conduttrice parole cariche di affetto e gratitudine: “Un abbraccio a te Federica, la donna che ci ha tenuto incollate che ci fatto aspettare il mercoledì sera per le notizie. Hai attraversato il mondo intero, hai spaccato le montagne. Io faccio un augurio anticipato a chi verrà dopo te e a te Federica con un nodo alla gola devo dire ‘ciao federica, ti voglio un mondo di bene e te ne vorrò sempre”. Visibilmente emozionata, la conduttrice ha risposto: “Questo affetto per me ha dell’incredibile. Davvero, mi commuovete”. 

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