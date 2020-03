Chi l’ha visto oggi, 18 marzo 2020, non va in onda: la motivazione

Chi l’ha visto oggi, 18 marzo 2020, non va in onda. La redazione del programma condotto da Federica Sciarelli sta continuando a lavorare, anche se a ranghi ridotti, e a seguire sia i vari appelli per le persone scomparse che i maggiori casi di cronaca nera. La consueta puntata del mercoledì sera, però, questa settimana non terrà compagnia ai telespettatori di Rai 3. Come mai? Cosa andrà in onda al posto della trasmissione?

Chi l’ha visto non va in onda: cosa è accaduto?

Federica Sciarelli è stata messa in quarantena. La giornalista e conduttrice si è dovuta fermare a causa del CoronaVirus e di un ospite, ricevuto in studio, poi risultato positivo al virus. Appresa la notizia, nonostante nelle ultime settimane la redazione della trasmissione avesse adottato tutte le accortezze rispettando appieno le norme imposte dal Governo, il programma di Rai 3 ha chiuso i battenti e messo le persone che potevano essere entrate in contatto con l’ospite in questione in quarantena.

Ecco perché questa sera il regolare appuntamento con la trasmissione non andrà in onda. Per spiegarlo al proprio pubblico sulla pagina Facebook di Chi l’ha visto? è comparso il seguente annuncio a firma della conduttrice.

“Grazie a tutte e tutti per il vostro affetto. A “Chi l’ha visto?” stiamo tutti bene e solo in pochi devono rimanere in quarantena. La redazione è sempre al lavoro, e anche noi lavoriamo da casa. La quarantena, come sapete, consiste in 14 giorni di isolamento, finirà il 25. Ci tenete compagnia voi, ma anche la nostra amica Giovanna Botteri che controlla la mia temperatura da lontano. Mi obbliga a scriverle tutti i giorni il risultato del mio termometro. E’ diventata per me come il capo-caseggiato della Repubblica Popolare Cinese che verifica mattina e sera la temperatura dei suoi inquilini! Vi abbraccio. Forte forte. Federica“.

Insomma Federica Sciarelli ha voluto tranquillizzare tutti. Nel post viene specificato che in pochi, oltre a lei, avrebbero dovuto affrontare i quattordici giorni di isolamento. Come mai? Ebbene come i telespettatori sanno in studio, ormai, lavoravano a ranghi ridotti per prevenire ogni possibile rischio e salvaguardare la salute di tutti. Oltre a ciò il pubblico era stato fatto entrare in maniera contigentata. Pochi telespettatori, disposti a scacchiera, avevano potuto cioè assistere alla diretta. Il rischio quindi che le persone potessero essersi davvero infettate a causa di contatti ravvicinati era davvero basso.

Se tutto andrà come previsto, e come tutti si augurano, pertanto, il 25 marzo terminerà il periodo di quarantena e poi la trasmissione potrà tornare in onda.

Chi l’ha visto? quando torna in onda: i prossimi appuntamenti

La redazione, come più volte specificato, non si è mai fermata e mai lo farà. Lo staff, infatti, continua a seguire tutti i casi di cui si è sempre occupata e a tener vivo il sito e i propri canali social con appelli per tutte le persone scomparse e aggiornamenti sul Coronaviurs.

Oltre a questo, come annunciato su Facebook, il 20 marzo, sempre su Rai 3, verrà trasmesso uno speciale dedicato a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Giovedì 26 marzo 2020, invece, con un giorno di ritardo rispetto al consueto appuntamento del mercoledì sera, Chi l’ha visto? tornerà ad andare in onda.

Cosa va in onda al posto di Chi l’ha visto?

Questa sera, mercoledì 18 marzo 2020, al posto di Chi l’ha visto? andrà in onda uno speciale del Tg3 sul Coronavirus. L’approfondimento giornalistico terrà i telespettatori informati sul particolare periodo che stiamo vivendo.

A partire dalle 21:20 circa Alessandra Carli condurrà Ce la faremo. In studio si parlerà dunque dell’Italia in lotta contro il virus, del fronte sanitario, del progredire dell’epidemia e delle speranze di cura mentre anche Europa e Usa tutti corrono ai ripari. Spazio infine alle misure per rilanciare l’economia e il lavoro.

