Chi l’ha visto stasera, le anticipazioni di mercoledì 4 marzo 2020: si parla ancora di Coronavirus

Nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, mercoledì 4 marzo 2020.

Chi l’ha visto diretta di mercoledì 4 marzo 2020

Mercoledì 4 marzo 2020 alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata l’emergenza sanitaria da Coronavirus, che continua a preoccupare tutta l’Italia. Da circa due settimane il virus cinese è arrivato anche in Italia generando una vera e propria psicosi ed allarmismo. A distanza di quasi due settimane dal primo contagio, il 38enne di Codogno considerato il paziente 1, il Coronavirus continua ad allarmare con tantissimi italiani costretti all’isolamento e non solo. A preoccupare sono i numeri: più di 2000 contagi e 72 le vittime accertate in soli undici giorni con ospedali in condizioni davvero critiche.

Non mancheranno poi durante la puntata emergenze e appelli sui casi di scomparsa con documenti inediti. In particolare Federica Sciarelli si occuperà del mistero delle tre buste bomba a Roma. Chi è il mittente di queste tre buste bomba? E soprattutto perchè sono state indirizzate a tre donne?

Chi l’ha visto puntate e streaming

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3, ma come ricordiamo ai lettori di SuperGuida Tv è possibile seguire il programma anche in modalità streaming collegandosi alla piattaforma online di RaiPlay. Non solo, per chi volesse è possibile seguire Federica Sciarelli anche tramite la nostra App di SuperGuidaTV gratuita e disponibile per tutti i terminali iOS e Android.

Se, invece, volevo partecipare alla diretta del programma è possibile farlo utilizzando l’hashtag ufficiale #chilhavisto come sempre tra i più twittati del mercoledì sera. Infine nel caso si volesse partecipare come pubblico al programma basta inviare una richiesta tramite uno dei canali ufficiali del programma:

Chi l’ha visto facebook

twitter @chilhavistorai3

chi l’ha visto streaming: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3!

continua a leggere sul sito di riferimento