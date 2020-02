Chi l’ha visto stasera, le anticipazioni di mercoledì 5 febbraio 2020: il Coronavirus e la morte di Vannini

“Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli non si ferma neppure durante la settimana del Festival di Sanremo 2020. Su Rai3, infatti, appuntamento con una nuova puntata dedicata alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera. Ecco le anticipazioni sui temi al centro della puntata in onda questa sera, mercoledì 5 febbraio 2020.

Mercoledì 5 febbraio 2020 alle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata la Sciarelli si occupa del Coronavirus, il virus cinese che sta facendo preoccupare tutti. Per l’occasione aggiornamenti in diretta sui due turisti cinese ricoverati presso l’Ospedale Spallanzani di Roma, le cui condizioni sono peggiorate nelle ultime ore costringendoli ad essere portati in terapia intensiva.

Dal Coronavirus ai pericoli di internet; in particolare ci si domanda “cosa fanno i pedofili per adescare i ragazzini partendo dal web? Come li si può individuare e fermare?”. Durante la puntata spazio a testimonianze e documenti inediti. Non solo, Federica Sciarelli ospiterà in studio il compagno di Lara al momento sospettato di aver sequestrato la ragazza scomparsa da Pavia nella notte tra il 20 e il 21 dicembre. Infine aggiornamenti sulla morte di Marco Vannini in attesa della Cassazione.

