mercoledì, 4 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOChi l'ha visto?, stasera mercoledì 4 marzo: la morte di Gessica Disertore
chi-l’ha-visto?,-stasera-mercoledi-4-marzo:-la-morte-di-gessica-disertore
Chi l’ha visto?, stasera mercoledì 4 marzo: la morte di Gessica Disertore
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Chi l’ha visto?, stasera mercoledì 4 marzo: la morte di Gessica Disertore

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) –
Stasera, mercoledì 4 marzo, torna ‘Chi l’ha visto?’ in onda alle 21.20 su Rai 3. Federica Sciarelli tratterà il caso di Gessica Disertore, la giovane lavorava come chef su una nave da crociera ed era felice di questa esperienza. Ma i genitori ricevono una telefonata con la notizia che si è suicidata. Per i familiari non è possibile e si oppongono alla richiesta di archiviazione. Si scopre che Gessica ha ingerito una quantità di fentanyl tale che sarebbe rimasta sedata e senza forze. Se non aveva la possibilità di muoversi, che cosa c’è dietro la sua morte? 

E poi Garlasco: ogni consulente presenta la sua relazione e viene riscritta la scena del crimine. Ma una cosa è certa: nei primi giorni la mamma di Chiara Poggi si schiera dalla parte di Alberto Stasi, consola lui e sua madre per telefono. E poi? Cosa succede? Perché smette di difenderlo?  

Infine il caso dell’agente Cinturrino e dell’omicidio di Rogoredo: ‘Chi l’ha visto?’ ha mandato in onda un audio che precede le immagini dell’assistente capo che prende i soldi dalla cover del cellulare di un ragazzo tunisino fermato. E in tanti telespettatori hanno sentito la parola “droga”. Il video e l’audio ripulito sarà trasmesso dalla trasmissione. Chi ha detto: “Mettila da parte”? E a cosa si riferiva? 

Previous article
Giornata contro l’obesità, in Italia ne soffrono 6 milioni di adulti
Next article
Guerra in Iran, Israele attacca in Libano: morti e feriti sotto le macerie. Macron manda la portaerei De Gaulle nel Mediterraneo

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Stefano Cucchi, il caso depistaggi arriva in Cassazione. La sorella Ilaria: “Tutti responsabili di anni di processi a vuoto”

(Adnkronos) - “Tutte le persone coinvolte, a vario titolo, in questo processo, il cosiddetto ‘Cucchi Ter’, e condannate in due gradi di giudizio (o,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4.5

(Adnkronos) - Momenti di paura, oggi 4 marzo poco dopo le 7.05 a Catania, quando la popolazione ha avvertito una forte scossa di terremoto....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Giornata contro l’obesità, in Italia ne soffrono 6 milioni di adulti

(Adnkronos) - Oggi, 4 marzo, è il World Obesity Day, la giornata contro l'obesità, una delle principali emergenze di sanità pubblica a livello globale...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Stasera tutto è possibile, torna il comedy show con De Martino: oggi su Rai 2

(Adnkronos) - Stasera, mercoledì marzo, torna su Rai 2 alle 21.20 'Stasera tutto è possibile', il comedy show condotto da Stefano De Martino. Nel...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.