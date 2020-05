Chi l’ha visto stasera, temi e anticipazioni di mercoledì 20 maggio 2020

“Chi l’ha visto” di Federica Sciarelli torna in prima serata su Raitre con una nuova puntata del programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, mercoledì 20 maggio 2020 in onda su Rai tre in prima serata.

Chi l’ha visto, la diretta di mercoledì 20 maggio

Mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata di questa sera il caso del finanziere scomparso dalla provincia di Brindisi che adesso rischia l’accusa di diserzione. Cosa è successo? Federica Sciarelli si occupa della vicenda del cinquantenne appuntato della Guardia di Finanza di Monopoli scomparso nel nulla da diversi giorni. Del finanziere non si hanno più notizie, ma adesso l’uomo potrebbe rischiare perfino la galera visto che è stato aperto un procedimento penale. Ospite del programma la moglie che ha deciso di partecipare al programma per lanciare un appello al marito di tornare a casa.

