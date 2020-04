Chi l’ha visto stasera, temi e anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2020: la morte di Luciana e il Coronavirus

“Chi l’ha visto” di Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3 con una nuova imperdibile puntata. Il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera anche questa settimana torna a fare compagnia ai telespettatori con la storia dell’omicidio di Luciana Martinelli e con le ultime novità ed inchieste sul Coronavirus. da Federica Sciarelli su Rai3. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata di questa sera, mercoledì 20 aprile 2020.

Chi l’ha visto 2020, la diretta del 29 aprile

Mercoledì 29 aprile 2020 alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Nella prima parte del programma Federica Sciarelli si occupa della morte di Luciana Martinelli, la giovanissima insegnante di lingue scomparsa a Roma alcuni giorni fa e poi ritrovata senza vita nelle acque del Tevere. Cosa è successo davvero? La sua auto ricordiamo era stata ritrovata, proprio grazie ad una segnalazione di un telespettatore del programma, nei pressi del fiume. Chi ha ucciso la ragazza? Al momento non è stat ancora ritrovata la sua borsa e resta da capire se è stata presa da qualcuno oppure è stata trascinata via dalla corrente del fiume. Tanti sono i misteri e gli interrogativi legati alla morte di questa giovanissima donna.

Il programma di Federica Sciarelli proseguirà, poi, le sue inchieste sul coronavirus.

