Chi l’ha visto stasera, temi e anticipazioni di mercoledì 3 giugno 2020: il delitto di Arce

Federica Sciarelli torna in prima serata con una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera trasmesso su Raitre. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, mercoledì 3 giugno 2020 in onda su Rai tre.

Chi l’ha visto, la diretta di mercoledì 20 maggio

Mercoledì 3 giugno 2020 alle ore 21.20 va in onda una nuovissima puntata “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Questa settimana la Sciarelli è pronta ad occuparsi del caso di Serena Mollicone, conosciuto anche come il delitto di Arce. Era il 1 giugno del 2001 quando si perdono le tracce di Serena Mollicone, la ragazza ritrovata morta dopo due giorni nel boschetto dell’Anitrella. A distanza di 18 anni da quel terribile omicidio ancora oggi i responsabili non sono stati condannati.

Le indagini e gli accertamenti del RIS, l’omicidio di Serena è avvenuto nella caserma dei carabinieri di Arce. Nell’aprile del 2019 le indagini si sono concluse con il rinvio a giudizi di 5 persone tra cui 3 carabinieri. Questa sera la Sciarelli ha voluto ricordare anche il papà di Serena, Guglielmo Mollicone, recentemente scomparso che per 19 anni si è battuto sempre per far emergere la verità sulla morte dell’amata figlia.

Chi l’ha visto puntate e streaming L’ondata di successo di “Chi l’ha visto” non si ferma. Settimana dopo settimana, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai3 si conferma uno dei più amati e seguite dal pubblico. Le storie e ai casi di cronaca nera appassionano milioni di telespettatori, ma anche il popolo del web che ogni mercoledì sera fa schizzare l’hashtag #chilhavisto tra i trend topic. Ricordiamo che la diretta del programma è come sempre su Rai3 e in contemporanea streaming sulla piattaforma RaiPlay. Per chi, invece, volesse recuperare una delle vecchie puntate del programma può farlo collegandosi al sito RaiPlay oppure utilizzando la nostra App ufficiale SuperGuida Tv gratuita e disponibile per i terminali iOS e Android. Infine per chi volesse partecipare come pubblico nel programma, può inviare una richiesta utilizzando uno dei canali ufficiali del programma: Chi l’ha visto facebook

twitter @chilhavistorai3

chi l’ha visto streaming: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987 L’appuntamento con Chi l’ha visto è come sempre il mercoledì in prima serata su Rai3!

continua a leggere sul sito di riferimento