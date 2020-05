Chi l’ha visto stasera, temi e anticipazioni di mercoledì 6 maggio 2020: le storie di Emanuela Orlandi e Arianna Flagiello

Federica Sciarelli è pronta per una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera trasmesso su Rai3. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata di questa sera, mercoledì 6 maggio 2020.

Chi l’ha visto 2020, la diretta del 6 maggio

Mercoledì 6 maggio 2020 alle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata il caso di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa il 22 giugno del 1983. A distanza di 37 anni dalla sua scomparsa sono ancora tanti i dubbi e le incongruenze su questa vicenda. Per l’occasione la Sciarelli incontra Pietro, il fratello di Emanuela Orlandi, per raccontare tutta la delusione dei familiari dopo l’ennesima archiviazione del caso.

Non solo durante la puntata spazio anche alla tragica storia di Arianna Flagiello. Durante una delle puntate del programma dedicata alla vicenda della donna, un telespettatore ha chiamato alla redazione rivelando di aver visto l’uomo che picchiava la donna durante il litigio. Durante il processo per la morte di Arianna il compagno è accusato di maltrattamenti e istigazione al suicidio. L’uomo rischia il massimo per la pena, ma la sentenza prevista per il mese di Marzo è stata posticipata per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Chi l’ha visto puntate e streaming

“Chi l’ha visto”, il programma di Federica Sciarelli si conferma uno dei programmi di successo del piccolo schermo. Puntata dopo puntata, infatti, gli ascolti premiano la trasmissione della prima serata di Rai3 con ottimi ascolti e con un grandissimo seguito anche sui social dove impazza l’hashtag #chilhavisto.

Intanto per chi si fosse perso una delle vecchie puntate del programma, ricordiamo che è possibile recuperarle in modalità streaming tramite la piattaforma RaiPlay oppure collegandosi alla App ufficiale SuperGuida Tv gratuita e disponibile per tutti i terminali iOS che Android.

Infine per chi volesse partecipare come pubblico in studio, è possibile inviando richiesta ad uno dei canali ufficiali del programma:

Chi l’ha visto facebook

twitter @chilhavistorai3

chi l’ha visto streaming: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987

L’appuntamento con Chi l’ha visto è come sempre il mercoledì in prima serata su Rai3!

