Chi l’ha visto stasera, temi e anticipazioni di mercoledì 8 luglio 2020: la morte di Marco Vannini

“Chi l’ha visto” non va in vacanza e torna con una nuova puntata in prima serata su Rai3. Il programma di successo condotto da Federica Sciarelli è pronto ad occuparsi di scomparse e casi di cronaca nera anche questa sera, mercoledì 8 luglio 2020: ecco le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 8 luglio 2020 su Rai tre.

Chi l’ha visto, la diretta di mercoledì 8 luglio 2020

Mercoledì 8 luglio 2020 alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Questa settimana la Sciarelli torna ad occuparsi della morte di Marco Vannini, il 22enne di Ladispoli ucciso il 17 maggio del 2015 da un colpo di pistola nella casa della ragazza. Da cinque anni a questa parte la famiglia sta cercando la verità e giustizia sulla morte del figlio. Intanto in questi giorni si aprirà il processo d’Appello bis per Antonio Ciontoli, la moglie e i due figli accusati dell’omicidio del ragazzo. La Corte di Cassazione, infatti, ha accolto la richiesta dei genitori che avevano presentato ricorso contro la riduzione di pena a soli 5 anni per Ciontoli. Ospite della puntata Marina, la mamma di Marco Vannini che da cinque anni si sta battendo per trovare giustizia. Non solo, Federica Sciarelli si occuperà anche di Mauro Romano, il ragazzo scomparso quando aveva poco più di sei anni. A distanza di 43 dalla scomparsa, i genitori di Mauro Romano cercano ancora la verità. Intanto la Procura di Lecce ha deciso di riaprire il fascicolo.

Chi l’ha visto puntate e streaming

“Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli, prosegue anche in piena estate per la gioia dei tantissimi fan. Ogni settimana, infatti, il programma si conferma tra i più visti della settimana con ascolti importanti e con ottimo riscontri anche sui social dove gli hashtag #chilhavisto e #chilhavisters sono tra i più twittati della serata.

Come sempre la puntata è visibile in diretta su Rai3 oppure in modalità streaming sul sito di Raiplay. Intanto ricordiamo per chi volesse recuperare una vecchia puntata può farlo: collegandosi al sito RaiPlay oppure utilizzando l’ App ufficiale SuperGuida Tv gratuita e disponibile per i terminali iOS e Android.

Infine per chi volesse partecipare come pubblico nel programma, è possibile presentare richiesta tramite uno dei canali ufficiali del programma:

Chi l’ha visto facebook

twitter @chilhavistorai3

chi l’ha visto streaming: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987

L’appuntamento con Chi l’ha visto è come sempre il mercoledì in prima serata su Rai3!

continua a leggere sul sito di riferimento