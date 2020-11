AGI – “Chi ora rifiuta le tre fasce ci porta a sbattere. Serve unità. Nessuno ha mai messo in discussione, prima di adesso, questo meccanismo e rifiutarlo significa portare il Paese a sbattere contro un nuovo lockdown generalizzato”. È fermo nelle sue convinzioni il premier Giuseppe Conte che in un’intervista al Corriere della Sera dice che “chi ci accusa di agire sulla base di discriminazioni politiche è in malafede”. E aggiunge: “Non c’è nessuna volontà di penalizzare alcune aree a discapito di altre. Non c’è alcun margine di discrezionalità politica nell’ordinanza del ministro Speranza” per contrastare il Covid-19.

Conte reputa le Regioni “parte integrante di questo meccanismo” della divisione dell’Italia in tre fasce,

L’articolo “Chi rifiuta le tre fasce ci porta al lockdown”, dice Conte proviene da Notiziedi.

