Chi sale e chi scende nel centrodestra dopo le elezioni regionali

Le Regionali scattano la fotografia di un centrodestra che trionfa al Nord con i governatori uscenti Luca Zaia e Giovanni Toti ma arranca al Sud, soprattutto in Campania dove le liste di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si fermano sotto il 6%.

Positivo il risultato al Centro, con la vittoria nelle Marche e le percentuali buone in Toscana malgrado la sconfitta della candidata leghista Susanna Ceccardi. Ma il voto consegna una geografia del centrodestra in mutamento. In cinque anni, la Lega cresce in quasi tutte le Regioni che hanno rinnovato i consigli regionali,

