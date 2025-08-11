lunedì, 11 Agosto , 25

Villa Pamphili, autopsia: "Anastasia è morta soffocata"

Gaza, Macron: "Espansione operazione Idf preannuncia disastro epocale"

Bimbo di 4 anni muore per un colpo di calore in Sardegna

Medvedev, crisi senza fine: eliminato a Cincinnati. E mette la testa nel frigo

Chi si allena con Alcaraz… perde: la nuova 'maledizione' a Cincinnati

Chi si allena con Alcaraz… perde: la nuova ‘maledizione’ a Cincinnati

Chi si allena con Carlos Alcaraz… perde. A Cincinnati c’è una nuova ‘maledizione’, che riguarda il numero due del mondo. Il tennista spagnolo ha superato, seppur con più fatica del previsto, il secondo turno del Masters 1000 battendo in tre set il bosniaco Damir Dzumhur. In questi giorni, come tutti gli altri giocatori del circuito, Alcaraz sta alternando i compagni di allenamento per abituarsi alle condizioni di gioco e ai nuovi campi di Cincinnati, ma i risultati, per i suoi ‘sparring partner’, sono tutt’altro che incoraggianti. 

Tutti i tennisti con cui Alcaraz si è allenato finora, infatti, sono stati eliminati al secondo turno del torneo. Casper Ruud ha perso contro il francese Arthur Rinderknech in tre set, mentre l’azzurro Flavio Cobolli è stato sconfitto dal transalpino Terence Atmane. Poi è toccato al britannico Cameron Norrie, superato dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, e all’australiano Alex De Minaur, eliminato, a sorpresa, dal ‘padrone di casa’ Reilley Opelka. Ma non è finita qui, perché anche l’ultimo ad allenarsi con Alcaraz ha ceduto. 

Nella notte infatti Daniil Medvedev, tennista russo ex numero uno del mondo oggi 15esimo del ranking Atp, è stato messo ko, anche in questo caso a sorpresa, all’australiano Adam Walton, vincendo il primo set al tie break salvo poi farsi rimontare e soccombere in tre parziali. Nel mezzo il russo ha imbastito un vero e proprio show, lamentandosi delle condizioni di gioco, ma certificando la sua crisi senza fine. E la ‘maledizione’ di Alcaraz, sicuramente, non ha aiutato.  

 

