Conquistare la Toscana per poi attaccare Roma. È la strategia che Matteo Salvini, leader della Lega, non ha mai nascosto nei suoi tantissimi appuntamenti e incontri effettuati in tutta la regione. Alle regionali di settembre il centrodestra si presenterà per la prima volta unito, con alle spalle le vittorie in tanti capoluoghi e piccoli comuni della Toscana, e l’obiettivo di far cadere una delle ultime “roccaforti rosse” sembra alla portata.

A rafforzare l’entusiasmo del centrodestra, sondaggi che parlano di un vantaggio limitato del centrosinistra e di moltissimi indecisi. La battaglia si annuncia dura, ma complice il lockdown finora si è assistito solo a pochi scambi tra i principali contendenti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Chi si contende la presidenza della Regione Toscana? proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento