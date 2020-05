Conosciuta come AntiFa, una contrazione della parola “antifascista”, la libera affiliazione di attivisti radicali si è fatta conoscere in America in occasione degli scontri contro i suprermatisti bianchi al raduno “Unite the Right” a Charlottesville, in Virginia, nel 2017. Ora https://www.agi.it/estero/news/2020-05-31/trump-antifa-terroristi-8779930/Trump vuole inserirli nell’elenco delle organizzazioni terroristiche

Quanti sono i membri dell’AntiFa?

È impossibile sapere quante persone si considerino membri del movimento. È senza leader ed è organizzato in cellule locali autonome. Nato in opposizione ai movimemnti di estrema destra, scrive il New York Times, fa campagna contro azioni che considerano autoritarie,

L’articolo Chi sono gli AntiFa americani che Trump vuole mettere al bando proviene da Notiziedi.

